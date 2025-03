Politie en OM: brand Arnhem gaat niet om doelgerichte aanslag

Het Team Grootschalige Opsporing (TGO) heeft de afgelopen dagen intensief onderzoek gedaan naar de brand in de binnenstad van Arnhem. 'Het onderzoek heeft tot nu toe geen aanwijzingen opgeleverd dat er sprake is van een doelgerichte aanslag op het winkelpand dat als eerste werd getroffen door de brand', zo meldt de politie dinsdag.

Voorgeleiding verdachten

'De drie verdachten, een 57-jarige man en een 30-jarige man uit Arnhem en de 41- jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats worden woensdag 12 maart voorgeleid aan de rechter-commissaris', aldus de politie.

'Veel vragen over motief'

De afgelopen dagen hebben we gemerkt dat er enorm veel vragen leven over het motief en de wijze waarop de brand is gesticht. Over het motief en de wijze waarop de brand is gesticht kunnen geen nadere mededelingen worden gedaan. Dit zou het onderzoek dat nog volop loopt, kunnen schaden.

De drie verdachten die zaterdagavond werden aangehouden, worden woensdag 12 maart voorgeleid bij de rechter-commissaris. Het Openbaar Ministerie zal vorderen dat de 57-jarige, 30-jarige man uit Arnhem en de 41- jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats voor 14 dagen in bewaring worden gesteld. De rechter-commissaris zal daar dan een beslissing over nemen. De drie mannen worden verdacht van opzettelijke brandstichting. Het bericht hierover is ook te vinden op de website van het Openbaar Ministerie.

Impactvolle gebeurtenis

De brand in de binnenstad van Arnhem heeft enorme impact gemaakt op de bewoners die halsoverkop hun woning moesten verlaten, andere omwonenden, ondernemers en de rest van de stad. De betrokkenheid van inwoners is enorm zichtbaar geworden en is voelbaar in de stad. De afgelopen dagen is duidelijk geworden hoe betrokken inwoners zijn geweest en nog steeds zijn.

'Ontvangen informatie enorm waardevol'

'Het TGO heeft met man en macht gewerkt en alles op alles gezet om dit onderzoek in goede banen te leiden. De informatie die vanuit burgers, omwonenden en ondernemers kwam, is enorm waardevol geweest. Onze wijkagenten hebben hierin ook een cruciale rol gespeeld. In samenwerking met het Team Grootschalige Opsporing kon er snel worden gehandeld en konden drie verdachten zaterdagavond worden aangehouden. Het onderzoek is momenteel nog in volle gang', aldus Frank van Leeuwen namens de teamleiding van basisteam Arnhem-Noord.