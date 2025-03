Waarom je baas blij zou moeten zijn met jou en je werk-bestie

Het is allang geen geheim meer dat vriendschappen op de werkvloer bijdragen aan de werktevredenheid van medewerkers. Wat daarentegen vaak onbesproken blijft, is dat deze zogenoemde ‘werk-besties’ ook belangrijke voordelen kunnen opleveren voor bedrijven zelf.

Werkvriendschappen

Werknemers die een hechte band hebben met collega’s blijven langer op kantoor, netwerken meer en blijken vaak productiever. Uit recent onderzoek van Flexas.com komt naar voren dat werkvriendschappen niet alleen zorgen voor een gezellige sfeer, maar ook bijdragen aan positieve bedrijfsresultaten.

Vriendschappen zorgen voor meer werkplezier én betere resultaten

Werken met vrienden blijkt meer dan alleen gezelligheid. Medewerkers die goed kunnen opschieten met hun collega’s voelen zich vaak meer betrokken bij het werk. Dit heeft verschillende voordelen voor de organisatie: hogere productiviteit, meer bereidheid om collega’s te helpen, en zelfs een potentieel positief effect op de prestaties. Managers profiteren hier ook van, omdat sociale interactie samenwerking bevordert. Dit kan de teamcultuur versterken en zorgen voor minder personeelsverloop.

In een tijd waarin het lastig is om talent aan te trekken, kan de sfeer op de werkvloer het verschil maken. Onboarding verloopt vaak veel soepeler op kantoor, waar nieuwe medewerkers sneller hun weg vinden door het directe contact met collega’s. Werk-vriendschappen en een fijne werkomgeving spelen hier een grote rol in en kunnen zelfs bepalend zijn voor sollicitanten om voor een bepaald bedrijf te kiezen. Voor organisaties kan het dus slim zijn om te investeren in een aantrekkelijke werkplek.

Waarom het kantoor de perfecte plek is voor werk-besties

Flexas merkt op dat vooral jongere medewerkers vaak liever op kantoor werken. Dit komt waarschijnlijk door kleinere woonruimtes, samenwonen met huisgenoten of simpelweg de behoefte aan sociale interactie. Ook expats geven vaak de voorkeur aan een fysieke werkplek, waar ze zowel voor hun werk als voor hun sociale netwerk waardevolle connecties kunnen leggen, zegt Ali Garcia Higgins, People Operations Manager bij Flexas.com. Het kantoor is dus veel meer dan alleen een plek om te werken; het is een ontmoetingsplek waar werknemers vriendschappen kunnen opbouwen en onderhouden.

Thuiswerken maakt het moeilijker om werkvriendschappen te onderhouden

Thuiswerken wordt steeds gebruikelijker en dat roept de vraag op hoe dit de relaties tussen werkvrienden beïnvloedt. Het onderhouden van werk-vriendschappen kan lastiger worden als er minder dagelijkse, spontane interacties zijn. Deze informele momenten, die op kantoor vanzelfsprekend zijn, verdwijnen vaak als je veel thuiswerkt, wat de band en samenwerking binnen teams kan verzwakken. De fysieke afstand zorgt niet alleen voor minder sociaal contact, maar kan ook het gevoel van saamhorigheid en steun op de werkvloer verminderen.

Slimme bazen stimuleren vriendschap op de werkvloer

Voor werkgevers kunnen vriendschappen op de werkvloer een grote rol spelen in het opbouwen van een sterk team. Een aangename werkomgeving die fysieke interactie stimuleert, kan hierbij helpen. Terwijl bedrijven zoeken naar manieren om hun medewerkers beter te ondersteunen, kan het bevorderen van werkvriendschappen een goede manier zijn om betrokken en loyale medewerkers te behouden. Werk-besties kunnen niet alleen de werkcultuur verbeteren en zorgen voor meer werkplezier, maar ook leiden tot hogere productiviteit en positieve bedrijfsresultaten.