Syriër (20) in Apeldoorn opgepakt op verdenking beramen terroristische aanslag

Afgelopen vrijdag 7 maart is in Apeldoorn door de Dienst Speciale Interventies (DSI) een 20-jarige in Rotterdam woonachtige Syriër aangehouden in Apeldoorn. 'De man wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie en het beramen van een terroristische aanslag', zo meldt de politie dinsdag.