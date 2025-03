Anonieme tips leiden tot opsporing en aanhouding 3.372 verdachten

Steeds meer mensen melden zich anoniem met informatie over aanslagen, grondstoffen voor explosieven en de opslag en handel van illegaal vuurwerk. 'Bij Meld Misdaad Anoniem (M.) kwamen vorig jaar zelfs de helft meer meldingen hierover binnen dan in 2023. Via M. kwamen 24.201 meldingen bij de politie terecht. Dankzij deze tips kon de politie zeker 3.372 verdachten opsporen', zo meldt de politie dinsdag.

Recordaantal meldingen

Dit blijkt uit een analyse van de jaarcijfers van het anonieme meldpunt. Een recordaantal van 777 meldingen werd gedaan van aanslagen, grondstoffen voor explosieven en de opslag en handel van illegaal vuurwerk. 'Dat is ruim 50 procent meer dan in 2023. Het totaal aantal meldingen steeg in 2024 met 19 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Alleen in de coronajaren 2020 en 2021 werden net iets meer meldingen gedaan', aldus de politie.

Explosie Tarwekamp Den Haag

Het afgelopen jaar was er een groot aantal incidenten met explosies bij woningen en bedrijven. De ontploffing van een drugslab in Rotterdam-Zuid en de dodelijke aanslag met explosieven aan de Tarwekamp in Den Haag waren de twee meest aangrijpende zaken, maar ook andere steden en wijken werden bijna dagelijks opgeschrikt door explosies. ‘Ontploffingen hebben een grote impact op de veiligheid in woonwijken’, zegt een woordvoerder van het meldpunt. ‘De vele incidenten dragen bij aan een gevoel van onveiligheid. Dat is voor veel melders een belangrijk motief om te melden. We merken dat deze beelden bij mensen op het netvlies staan en bijdragen aan de meldingsbereidheid.’

Wapens in beslag genomen

Een (anonieme) melding doen heeft zin. Niet alleen werden dankzij de tips minstens 3.372 verdachten opgespoord, ook werden 756 wapens van straat gehaald. De politie nam verder een groot aantal goederen in beslag. Zo vond ze in een loods in het Limburgse Bergen een gestolen frietkraam terug, trof ze in Den Helder vier van diefstal afkomstige boten aan en kwam ze in Wassenaar twee handelaren in gestolen bakfietsen op het spoor.

M.

Aan M. doorgegeven tips waren ook belangrijk bij de veroordeling van daders van ernstige delicten. Zo kregen vier mannen en een vrouw tot maximaal vier jaar cel vanwege grootschalige bankhelpdeskfraude. Ze hadden tientallen, voornamelijk oudere slachtoffers gemaakt. Vijf mannen kregen celstraf voor betrokkenheid bij een amfetaminelab in een kaaspakhuis in Hengelo en de rechter veroordeelde een man tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het witwassen van bitcoins en drugshandel via het darkweb.

Drugscriminaliteit

De helft van alle meldingen ging over drugscriminaliteit. Zo ontving het meldpunt 1.2307 tips over onder andere drugslabs en hennepteelt en de handel op straat of vanuit woningen. Over geweldsdelicten, zoals openlijke geweldpleging, huiselijk geweld en dierenmishandeling werd 2.558 keer gemeld. En in 2024 kwamen 2.087 tips binnen naar aanleiding van opsporingsberichtgeving.

Houd misdaad uit jouw buurt

Jij kent jouw omgeving het beste. Zie je wel eens iets vreemds in je buurt of je werk? Misschien vind je deze situaties vreemd. Maar wist je dat dit signalen kunnen zijn van criminele activiteiten? Signalen van drugshandel zijn bijvoorbeeld veel aanloop op vreemde tijdstippen, mensen die elkaar kort ontmoeten en iets geven, mensen die veel vreemde spullen naar binnendragen. Op www.houdmisdaaduitjebuurt.nl ontdek je wat verdachte signalen zijn en wat je kunt doen als je ze ziet en je zorgen maakt.