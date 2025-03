Camperdieven ontmaskert door bluetooth-tracker

Dinsdag 11 maart heeft de politie een verdachte aangehouden die medeverantwoordelijk zou zijn voor de verdwijning van meerdere voertuigen en vaartuigen uit een stalling in Breda. 'We kwamen de man op het spoor dankzij een bluetooth-tracker', zo meldt de politie woensdag.

Megaroof tijdens carnaval

Maar liefst 21 campers, een jetski, een boot en twee shovels zijn op carnavalszaterdag 1 maart in verdachte omstandigheden verdwenen uit een stalling in de Liesstraat. De recherche stond voor een grote uitdaging, aangezien zelfs de camerasystemen zijn gestolen.

Klein apparaatje, grote vondst

Na uitvoerig onderzoek komt de politie een verdachte op het spoor, met behulp van een bluetooth-tracker. Dit kleine apparaatje lag verborgen in een van de gestolen campers, en kan worden gebruikt om zoekgeraakte spullen, zoals sleutels – of in dit geval een camper – te traceren.

België

De bluetooth-tracker leidde de recherche naar een Belgische camperstalling, én een eerste verdachte: een 62-jarige man uit Oosterhout. In samenwerking met de Belgische politiecollega’s is de man een aantal keer gevolgd. Dinsdagmiddag is hij aangehouden en meegenomen voor verhoor. De verdachte zit nog vast.