Stijgende lijn stagevergoedingen voor studenten

Studenten ontvangen vaker een stagevergoeding en in steeds meer cao’s zijn afspraken gemaakt over stagevergoedingen. 'Maar het is nog niet genoeg', zo laat minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Eppo Bruins weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Wettelijke maatregelen

Hij is blij dat vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, onderwijs, studenten en overheid zich inzetten voor goede stages, maar de voortgang op het gebied van stagevergoedingen moet beter. Als deze ontwikkeling achterblijft heroverweegt Bruins in 2027, bij het aflopen van het Stagepact mbo, het treffen van wettelijke maatregelen.

'Het kan en moet echt beter'

Minister Bruins: “Elke student verdient een goede stageplek, waarbij sprake is van vakkundige begeleiding en een passende stagevergoeding. Hier heb ik met het bedrijfsleven, onderwijs en studenten afspraken over gemaakt in het Stagepact mbo. Ik zie dat er stappen gezet worden, maar het kan en moet echt beter. We hebben alle arbeidskrachten in deze samenleving ontzettend hard nodig. Een passende stagevergoeding is de verantwoordelijkheid van de sociale partners dus ik roep hen dan ook nogmaals op om hier afspraken over te maken in hun cao’s en daadwerkelijk een passende stagevergoeding te geven aan hun stagiairs. Als de positief ingezette lijn van meer afspraken over stagevergoedingen en daadwerkelijk gegeven stagevergoedingen stagneert, overweeg ik in 2027 of dit wettelijk vastgelegd moet worden.”