'Meer loodgieters is goed nieuws, maar het tekort blijft nijpend'

In tien jaar tijd zijn er in Nederland duizenden loodgieters bijgekomen. Begin dit jaar stonden er meer dan 11.000 geregistreerd. In 2015 waren dit er nog zo'n 7000, blijkt uit cijfers die het ANP bij de Kamer van Koophandel (KVK) heeft opgevraagd.

Dat is een flinke groei en een positief signaal: dit kán de start zijn van een omkering. Meer mensen kiezen voor techniek. Maar laten we eerlijk zijn - met een tekort tussen de 100.000 en 150.000 technische vakmensen zijn we er nog lang niet. Dit is geen luxeprobleem, maar een serieus knelpunt: zonder voldoende technisch personeel blijft onder andere de verduurzaming van de gebouwde omgeving een papieren ambitie.

Instroom alleen is niet genoeg. Nieuwe loodgieters en andere technici moeten ook in het technische werkveld blijven en de kans krijgen om een duurzame carrière op te bouwen. Dat betekent een goed salaris, goede begeleiding, aandacht voor persoonlijke ontwikkeling én ontwikkelmogelijkheden.

Daarnaast verdient het vak meer status en waardering. Het zou niet langer een ‘plan B’ moeten zijn, maar een gerespecteerde keuze met perspectief. Pas dan keren we écht het tij.

Dat steeds meer mensen de waarde van dit vak inzien, is een kans. Nu is het zaak om deze trend vast te houden en door te zetten, want zonder vakmensen blijft Nederland stilstaan.