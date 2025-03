OM eist 4 jaar cel tegen reseller EncroChat-telefoons

De vrouw handelde van 4 april 2019 tot en met 12 juni 2020 in cryptotelefoons waarmee criminele gebruikers anoniem versleutelde berichten konden verzenden. Ze is op 14 september 2021 aangehouden, nadat ze in een ander onderzoek als reseller in beeld kwam.

Het verhandelen van de telefoons is op zich niet illegaal, maar dat ligt anders als die telefoons uitsluitend worden gebruikt voor criminele doeleinden. En dat was hier volgens de officier van justitie het geval. Zo kon de vrouw berichten van gebruikers op afstand ‘wipen’ ofwel wissen als zij waren aangehouden. Dit heeft zij ook veelvuldig gedaan.

Criminele klantenkring

Zelf ontkent ze te weten wat dat precies betekende of haar criminele klantenkring te kennen. Het OM vindt dit niet geloofwaardig. De vrouw hield geen administratie bij, ontving grote contante geldbedragen en haar netwerk bestond uit personen die in de drugshandel zaten.

“Functies als op afstand berichten kunnen wissen, garanderen van anonimiteit en contante betalingen duiden erop dat de verdachte doelbewust cryptotelefoons verkocht die bijzonder aantrekkelijk waren voor criminelen. Dat dit daadwerkelijk gebeurde, blijkt uit de vele ontsleutelde EncroChat-berichten over drugshandel en de veroordelingen die daarop volgden.”

Omzet

Volgens een berekening van de politie zou de vrouw een omzet hebben gegeneerd van in totaal 630.840 euro. Zij was een zogeheten sub-reseller en verkocht de cryptotelefoons voor een andere verdachte, die weer 30 resellers onder zich had. Hij staat 30 op september 2025 terecht.

“Met de verkoop van cryptotelefoons heeft verdachte bijgedragen aan het bemoeilijken van de opsporing van ernstige strafbare feiten, zoals grootschalige drugshandel. Dit alles met maar één doel: snel geld verdienen. Het OM rekent haar dit zwaar aan.”

Het OM kondigde ook een ontnemingsvordering aan.

De rechtbank doet 15 april uitspraak.