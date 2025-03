Drie Spanjaarden verdacht van zedenzaken opgepakt op Nederlands vakantiepark

Twee afzonderlijke zedenzaken

'Het gaat om twee afzonderlijke zedenzaken. Bij de eerste zaak worden twee broers van 28 en 30 jaar verdacht van aanranding, mishandeling en seksueel geweld, gepleegd in Spanje. In de tweede zaak wordt een 36-jarige man verdacht van seksuele handelingen met minderjarigen tussen de 13 en 16 jaar, waarvan hij video-opnames heeft gemaakt', aldus de politie.

Samenwerking OM en politie

FASTNL is een samenwerking tussen het Openbaar Ministerie en de politie en heeft één missie: voortvluchtige criminelen (weer) achter de tralies krijgen. Het team maakt onderdeel uit van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies en is 24/7 inzetbaar. Het motto van FASTNL is dat niemand onvindbaar is, niemand mag zijn of haar straf ontlopen.

ENFAST

FASTNL is aangesloten bij het European Network of Fugitive Active Search Teams (ENFAST) en is een samenwerkingsverband van opsporingsteams van politiediensten binnen de Europese Unie.