OM eist gevangenisstraf en beroepsverbod voor schipper voor rol bij dood 12-jarig meisje

Op 31 augustus 2022 voer de verdachte als schipper op zeilschip de Risico. Aan boord was een groep jonge scholieren die op weg was van Terschelling naar Vlieland. Tijdens de tocht brak de giek, één van de twee houten delen kwam terecht op een 12-jarig meisje uit Den Haag dat ter plekke overleed.

De verdachte was als schipper verantwoordelijk voor de veiligheid van het schip en iedereen die er aan boord ging. Uit onderzoek bleek dat de giek van het schip niet goed was onderhouden. Er zaten lange ‘windscheuren’ in het hout waarin water kon blijven staan. Daardoor is de giek gaan rotten en brak deze af. Bovendien had het schip niet uit mogen varen omdat meerdere keuringsrapporten waren verlopen.

Onaanvaardbaar en verwijtbaar nalatig

De advocaat-generaal (officier van justitie in hoger beroep) zei hierover in de rechtszaal vandaag: “Als je bekend is dat de giek windscheuren aan de bovenkant heeft, die dus kunnen inwateren en je weet dat die giek potentieel een levensgevaarlijk apparaat is (de giek hangt vlak boven ieders hoofd, over het hele schip en er komen best stevige krachten op tijdens het zeilen). En je bent verantwoordelijk voor al die mensen die de zomer met je meevaren en ook nog voor de collega schippers die je op jouw boot laat varen met passagiers, dan controleer je die giek toch heel regelmatig en laat je hem ook door een deskundige nakijken? Doe je dat niet, dan is dat onaanvaardbaar en verwijtbaar nalatig.”

De rechtbank veroordeelde de verdachte in december 2023 tot 150 uur taakstraf en legde hem een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden op. Zowel het OM als de verdachte gingen in hoger beroep.

Het OM vindt dat er sprake is van grove schuld. De zichtbare scheuren in de giek waar water in bleef staan zorgde voor het rotten van de giek. Datzelfde probleem deed zich voor op een ander schip, de Amicitia, waar de mast brak en drie mensen overleden in 2016. De verdachte in deze zaak was ooggetuige van dat ongeluk.

Na dat ongeluk is een branchenorm ontwikkeld door de schippers van de bruine vloot-schepen. Die norm verplicht schippers zeer regelmatig te controleren en geeft handvatten voor zo’n controle. De verdachte heeft zich niet aan die norm gehouden en die controles niet gedaan. Opmerkingen van collega’s over de windscheuren in de giek heeft hij naast zich neergelegd. Hij heeft volgens het OM niet de verantwoordelijkheid genomen voor de veiligheid aan boord zoals dat van een schipper verwacht mag worden. Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf en beroepsverbod is daarom volgens het OM op zijn plaats.

De advocaat-generaal (officier van justitie in hoger beroep): “Deze vreselijke ervaring voor alle betrokkenen en het blijvende gemis kan helaas niemand terugdraaien of zelfs maar enigszins goedmaken. Het enige dat we kunnen doen - en dat is wat ook de ouders van het slachtoffer in haar nagedachtenis heel graag willen bereiken - is proberen ervoor te zorgen dat dit soort ongelukken niet meer gebeurt.”