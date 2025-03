Nieuwe regeling stimuleert praktijkgericht defensieonderzoek

Hoe kan de militair in het veld voor langere tijd zelf elektriciteit opwekken? Is de logistieke keten met minder personeel even efficiënt te maken? En hoe is de militaire paraatheid te versterken via civiel-militaire samenwerking? Voor dit soort praktijkgerichte vraagstukken kan Defensie voortaan een beroep doen op de expertise van hogescholen. De zogeheten subsidieregeling-KIEM maakt dat mogelijk.