Man aangehouden voor dodelijk schietincident Visodeweg

De politie hield maandagavond 10 maart in een woning in Vlaardingen een 33-jarige man aan. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het dodelijk schietincident op donderdag 5 september jongstleden aan de Visodeweg in Vlissingen.

Donderdagmiddag 5 september kreeg de politie kort na 13.00 uur een melding van een schietincident in het poldergebied tussen Vlissingen en Ritthem. Agenten troffen twee slachtoffers aan. Een 28-jarige man uit Goes overleed ter plaatse. Een 51-jarige man uit Mexico raakte gewond en werd naar een ziekenhuis gebracht.

Gezien de ernst van het incident onderzoekt een Team Grootschalige Opsporing de zaak. Na een uitgebreid onderzoek werd maandagavond 10 maart een eerste verdachte aangehouden. Deze 33-jarige man verbleef in de woning in Vlaardingen. De aanhouding werd door agenten van de dienst speciale interventie verricht. Hierna doorzochten rechercheurs de woning. Hierbij werden zogenaamde digitale gegevensdragers en kleding in beslag genomen.

De verdachte is voor verder onderzoek en verhoor naar een cellencomplex in de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant gebracht. Hij zit in beperking, wat inhoudt dat hij alleen contact mag onderhouden met zijn advocaat. Vandaag, donderdag 13 maart is de man voor een Rechter-Commissaris geleid, welke besloot om hem langer vast te houden. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

Aanstaande dinsdagavond 18 maart besteedt de politie in het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht nogmaals aandacht aan deze zaak.