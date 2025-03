OM eist tot 5 jaar cel na ontdekking illegaal call-center in Drents vakantiehuisje

Het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland heeft tegen vier mannen, drie uit Leeuwarden en één uit Groningen, tot vijf jaar cel geëist. 'Zij worden verdacht van betrokkenheid bij een grootschalige vorm van bankhelpdeskfraude. Daarbij hebben zij, in wisselende samenstelling, zeker dertien personen opgelicht voor een kleine kwart miljoen euro', zo meldt het OM.

Bankhelpdeskfraude

Op 19 december 2023 meldt de vrouw van een politieagent een verdachte situatie op een vakantiepark in Gasselternijveen, nadat de verdachten een auto op een verkeerde parkeerplaats hadden neergezet. Ze gaat naar hun vakantiehuisje toe, ruikt een sterke wietgeur en ziet drugs op tafel liggen. Ook ziet ze dat er vier mannen achter een laptop zitten. Zij geeft de kentekens door, waarna haar man in de systemen registraties ziet op cybercrime en handel in verdovende middelen. De politieagent vermoedt dat er in het huisje bankhelpdeskfraude wordt gepleegd.

Call-center

De vier verdachten worden in en om het vakantiepark aangehouden en het vakantiehuisje wordt doorzocht. De politie treft daar in haar eigen woorden een “call-centerachtige” setting aan. Uiteindelijk worden er onder meer vier laptops, dertien telefoons en een grote hoeveelheid simkaarten in beslag genomen. Bij een doorzoeking van de woning waar drie van de vier verdachten in Leeuwarden verblijven treft de politie meer dan honderd simkaarten aan.

Criminele organisatie

Het OM verdenkt de vier mannen van het deelnemen aan een criminele organisatie waarbij sprake was van oplichting, diefstal, computervredebreuk en witwassen in de periode van half juli 2023 tot en met de inval in het vakantiepark. De verdachten hadden een voorkeur voor het werken uit vakantiehuisjes. Zo kan volgens het OM worden bewezen dat zij ook opereerden vanuit parken in of nabij Orvelte, Emmen en Appelscha.

'Vis' en 'baro'

Dat de verdachten daarbij samenwerkten blijkt onder meer uit de onderlinge manier van communiceren en het gebruiken van versluierd taalgebruik. Daarin worden slachtoffers ‘vis’ en een bank ‘baro’ genoemd. Zo belden ze slachtoffers via telefoons van anderen, deden ze zich voor als bankmedewerkers en logden ze daarna via software in op telefoons of computers van mensen.

Onder de radar

Zo is onder meer een vrouw in drie dagen tijd een kleine 60.000 euro kwijtgeraakt. Het geld werd van haar bankrekening overgemaakt op de rekening van iemand anders (een katvanger) en vanaf die rekening kochten de verdachten dan iets of namen ze contant geld op. Daardoor bleven ze onder de radar.

Beerput

De verdachten opereerden vernuftig. Sporen werden gewist en een groot gedeelte van de in beslag genomen spullen kon niet worden onderzocht. “Ik durf hier zonder aarzeling te zeggen dat de werkelijke omvang van de feiten waarbij verdachten betrokken zijn geweest veel groter is”, zegt de officier van justitie vandaag in de rechtbank in Assen. “Ik heb me wel eens afgevraagd welke beerput er open zou gaan als de inhoud van alle gegevensdragers beschikbaar zou komen.” In deze zaak zwijgen de verdachten of komen zij in de ogen van de officier van justitie met ‘volstrekt ongeloofwaardige kletsverhalen’. Zij geven geen enkel blijk van berouw.

Celstraffen

De officier van justitie eist vijf jaar cel tegen twee verdachten van 26 en 23 uit Leeuwarden. Tegen de 27-jarige verdachte uit Groningen eist het OM 4,5 jaar en tegen een man van 29 uit Leeuwarden vier jaar gevangenisstraf. De rechtbank doet op 18 april 2025 uitspraak in deze zaak.