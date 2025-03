Defensie schaft nieuwe opleggers en aanhangwagens aan

Defensie heeft 146 nieuwe middelzware en zware opleggers en aanhangwagens besteld. Dat is vandaag in Stroe contractueel vastgelegd met leverancier Broshuis uit Kampen.

Laadvermogen opleggers

De 3 verschillende soorten opleggers hebben een laadvermogen van 28, 40 en 70 ton. De lichtste variant kan bijvoorbeeld een Amarok vervoeren, de middelzware een vrachtwagen en de zwaarste oplegger zelfs een tank. De eerste exemplaren komen volgend jaar al binnen

Marechaussee, marine en luchtmacht

Veel van de opleggers komen ook daadwerkelijk in Stroe te staan. Het daar gevestigde Bevoorradings- en Transportcommando krijgt er namelijk een aanzienlijk deel van. De trailers zijn verder bedoeld voor de marechaussee, de marine en de luchtmacht. Broshuis is geen onbekende binnen Defensie. Zo leverde het bedrijf al eerder de opleggers van de huidige trekker-oplegger combinaties (Tropco’s). Recent ging Broshuis ook al een grote overeenkomst aan met de US Army voor de levering van opleggers.