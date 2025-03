Man met mogelijk gevaarlijk virus na bezoek huisarts in quarantaine gehouden

Donderdag is een patiënt die zich vanmiddag met ernstige klachten had gemeld bij het gezondheidscentrum aan Laan van broekpolder in Heemskerk in quarantaine gehouden. Dit meldt de Veiligheidsregio Kennemerland donderdagavond

In quarantaine vervoerd door ambulance

'Uit voorzorg is de patiënt, in quarantaine, met een speciale ambulance vervoerd naar het ziekenhuis. Onderzoek door specialisten zal moeten uitwijzen om welk virus, mogelijk het tropische lassavirus, het gaat en wat eventuele vervolgstappen zijn', aldus de Veiligheidsregio.

RIVM

Op de site van het RIVM is te lezen dat Lassakoorts een besmettelijke ziekte is die wordt veroorzaakt door het lassavirus. De ziekte komt vooral voor in delen van West-Afrika. Lassakoorts wordt veroorzaakt door een besmetting met het lassavirus. Het is een besmettelijke ziekte waar de meeste mensen geen klachten van krijgen. Lassakoorts is een van de virale hemorragische koortsen.

Geen vaccin

Ongeveer 10% van de mensen krijgen na besmetting last van ernstige klachten. Gemiddeld 2% van de besmette mensen overlijden aan de gevolgen van lassakoorts. De ziekte komt vooral voor in delen van West-Afrika. Er is geen vaccin beschikbaar tegen het lassavirus.