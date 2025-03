Nederlandse wintersporters vaker in de problemen tijdens wintersportseizoen

De ANWB Alarmcentrale ontving tussen december 2024 en half maart 2025 bijna 13.000 hulpvragen van Nederlandse wintersporters. Dit is een stijging van 13% ten opzichte van vorig seizoen. Het merendeel van de meldingen ging over autopech onderweg, terwijl ruim 1300 wintersporters zich bij de alarmcentrale meldden met letsel. Dit is een stijging van 20% ten opzichte van vorig seizoen, toen er ongeveer 1100 meldingen van letsel waren.