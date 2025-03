Onderzoek CE Delft: KLM-vlucht naar Buenos Aires is meest vervuilende reis

De vlucht tussen Amsterdam en Buenos Aires is de meest vervuilende route van KLM. Dit komt vooral doordat de stad ver op het zuidelijk halfrond ligt en door de impact van het vliegen op grote hoogte. Een vlucht naar de Argentijnse hoofdstad is 92x zo vervuilend als naar Parijs. Dat blijkt uit onderzoek van CE Delft in opdracht van Greenpeace Nederland. Juist korte vluchten zoals die naar Brussel, Parijs en Londen zijn per gevlogen kilometer het meest vervuilend. Terwijl op deze routes goede treinverbindingen bestaan. “We kunnen niet meer zoveel vliegen. Als de luchtvaart de klimaatcrisis serieus neemt, moeten we zo snel mogelijk van die onnodige ultrakorte vluchten af”, zegt Wouter Lemm, luchtvaartexpert bij Greenpeace Nederland.

Hoogte en bestemming hebben invloed op impact

Vluchten naar Buenos Aires en Kaapstad zijn in het onderzoek de KLM-bestemmingen met de grootste impact op het klimaat. Dat komt door zogenaamde non-CO2-effecten. Bij vluchten op grote hoogte ontstaan onder andere witte strepen van waterdamp, die de warmte op aarde vasthouden. Deze hebben een enorme impact op het klimaat. Vooral bij vluchten die de evenaar oversteken om naar het zuidelijk halfrond te vliegen is de extra vervuiling enorm groot. Lemm: “KLM praat niet graag over deze extra schade aan het klimaat. Als je een vlucht compenseert, wordt deze uitstoot niet meegenomen. Dat maakt weer duidelijk dat de CO2-compensatie van KLM een wassen neus is en dat de echte impact van KLM op het klimaat veel groter is.”

Vervuiling korte vluchten

Bij de tien kortste vluchten van KLM vanaf Schiphol valt op dat de CO2-uitstoot per gereisde kilometer het hoogst is bij Brussel en Düsseldorf. Dit zijn de bestemmingen die het dichtst bij Schiphol liggen. Dit komt vooral omdat stijgen en landen veel kerosine kost. Als de non-CO2-effecten worden meegerekend valt op dat het vooral kleine vliegvelden zijn die uitschieten. Dat komt omdat KLM hier met kleine toestellen vliegt die meer uitstoten per gereisde kilometer. “Wij willen dat grote vervuiler KLM zo snel mogelijk stopt met deze onnodige korte vluchten. Hoewel langeafstandsvluchten in totaal voor meer vervuiling zorgen, is het goed om een begin te maken om vluchten te vervangen door treinen. Ook worden deze ultrakorte vluchten naar overal en nergens gebruikt om met overstap belastingvrij andere vliegtuigen te vullen. Stoppen met korte vluchten helpt de uitstoot van KLM over de hele lijn terug te dringen”, aldus Lemm van Greenpeace.

Krimpplan

Om KLM toekomstbestendig te maken in tijden van klimaatcrisis is een krimpplan nodig, met minder korte vluchten en minder bestemmingen. “Luchtvaart vliegt alle klimaatgrenzen voorbij en in Nederland komt dat vooral voor rekening van KLM”, aldus Lemm. Volgens Greenpeace moet dat krimpplan bestaan uit een stop op ultrakorte korte vluchten die vervangen kunnen worden door de trein. Daarnaast minder midden- en langeafstandsvluchten, deze hebben de grootste impact op het klimaat (82% van de uitstoot van KLM). En veel minder overstappers op Schiphol, want deze zorgen vooral voor meer overlast en vervuiling. Als laatste eerlijke communicatie over de vervuiling van KLM en geen Frequent Flyer programma’s meer die extra vliegverkeer stimuleren. “Pas als KLM deze punten overneemt, laat het zien dat het geeft om de toekomst van ons allemaal," besluit Lemm.