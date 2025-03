Slachtoffertje (11) schietincident Rotterdam overleden

Een 11-jarige jongetje uit Hoogvliet-Rotterdam is donderdagmiddag overleden aan zijn verwondingen die hij op 16 februari had opgelopen bij een dramatisch schietincident aan de Asterlo in Rotterdam. Dit meldt de politie vrijdag.

Spelen met een vuurwapen

De politie doet nog steeds grondig onderzoek naar het incident. Hierin wordt het meest rekening gehouden met het scenario dat een groep vrienden met een vuurwapen aan het spelen is geweest, waarbij ongewild een schot is afgegaan en het 11-jarige jongetje geraakt is. 'Het scenario dat er sprake is geweest van opzettelijk geweld tussen jeugdgroepen is uitgesloten', aldus de politie.

Ongeluk

Het OM houdt in het onderzoek naar het dodelijk schietincident rekening met het scenario van een ongeluk, maar benadrukt dat het onderzoek nog altijd volop bezig is. Ook als na het afronden van het onderzoek blijkt dat het sprake is van een ongewild schot, betekent dit niet dat er geen sprake is van een strafbaar feit.

Zeven minderjarige verdachten aangehouden

In het onderzoek zijn in totaal zeven minderjarige verdachten aangehouden. Daarvan zitten er momenteel nog twee vast. Dat gaat om Rotterdamse jongens van 15 en 16 jaar oud.