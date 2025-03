De online game-industrie groeit razendsnel en breidt uit op onverwachte plekken

Steeds meer mensen gamen online, en vooral de smartphone is daarbij populairder dan ooit. Sinds 2017 ruilen gamers hun tablets, desktops en spelconsoles steeds vaker in voor mobiele games. En de markt blijft groeien: in 2023 was de wereldwijde game-industrie volgens het Global Games Market Report goed voor een omzet van een duizelingwekkende 187 miljard euro. Opvallend is ook de opkomst van games die zich specifiek richten op nieuwe doelgroepen, zoals mobiele spellen ontworpen voor vrouwen of casinogames voor liefhebbers van gokspellen.

De opkomst van online casino’s sinds 2012

Online casino’s zijn een opvallende nieuwkomer in de wereld van online gamen. Sinds 2012 kun je in België legaal online kansspellen spelen in een casino met een licentie, en in Nederland kan dat sinds 2021. De markt, die zichzelf graag aanduidt als iGaming, evolueert razendsnel. Er zijn honderden bedrijven die casinogames ontwikkelen.

Dat gaat vaak verder dan alleen een online versie van een kaartspel. Er zijn live spellen met echte dealers en gokkasten met geavanceerde graphics en visuele effecten die vergelijkbaar zijn met andere mobiele spellen. Een lijnwinst wordt bijvoorbeeld gevierd met animaties, extra levels en bonussen die verder gaan dan alleen draaien aan de rollen.

In Belgische casino’s, zoals Madison Casino, wordt niet alleen gelet op het vermaak van de spellen, maar zorgt de Belgische Kansspelautoriteit er ook voor dat de spellen eerlijk verlopen. Zogenoemde Random Number Generators (RNG) moeten 100% willekeurig zijn, zodat elke speler dezelfde kansen heeft.

Door te kiezen voor een legaal casino weten spelers daarom ook dat ze kunnen terugvallen op de regels van de Belgische Kansspelautoriteit en organisaties als Playsafe.be. Dat maakt deze tak van gamen een van de meest gereguleerde delen van de hele game-industrie.

De opkomst van vrouwen in de game-industrie

Niet alleen de soort spellen die worden gespeeld heeft invloed op de populariteit van online games, ook het publiek verandert. Uit onderzoek van de Smart Media Monitor in 2020 bleek dat vrouwen vaker spelen op hun mobiele telefoon dan mannen. Dat is opvallend, want de gamemarkt werd lange tijd gezien als een mannelijk bolwerk. Tegenwoordig zijn de verhoudingen tussen mannen en vrouwen die gamen echter ongeveer evenredig verdeeld.

Vrouwen gamen vaker via hun telefoon en laten traditionele spellen, zoals schietspellen of first-person shooters, liever links liggen. In het verleden waren personages in games vaak mannen, maar ook dat verandert. Er zijn steeds meer spellen waarin vrouwelijke personages een prominente rol spelen.

Vrouwen spelen verder ook graag educatieve spelletjes of spellen waarin ze zich kunnen onderdompelen in een fantasywereld. Dat zorgt ervoor dat game-ontwikkelaars nieuwe invalshoeken moeten bedenken. Hoewel de gamewereld qua advertenties en thema’s nog steeds sterk op een mannelijk publiek gericht is, gaan de veranderingen in de praktijk razendsnel.

Gamen in de cloud en uitdagingen met AI

Mobiele games, zoals casinospellen en educatieve spelletjes, zitten in de lift en zorgen ervoor dat gamen populairder is dan ooit. Het boort een nieuw publiek aan, zoals vrouwen of liefhebbers van casinospellen. Deze revolutie in de gamewereld was echter niet mogelijk geweest zonder de opkomst van cloud gaming. Volgens Statista zou de omzet van cloud gaming elk jaar met een indrukwekkende 25% kunnen groeien. In 2029 verwacht Statista dat ongeveer 5,8 miljoen Nederlanders in de cloud gamen.

De uitrol van 5G-internet zal cloud gaming alleen maar populairder maken. Dankzij 5G kunnen spelers overal gamen op hun telefoon, zonder zorgen over trage internetverbindingen. Dit maakt het mogelijk om direct toegang te krijgen tot hun favoriete spellen zonder te hoeven downloaden of updaten.

Een uitdaging voor gamers is dat het aanbod van cloud games enorm is gegroeid, waardoor het moeilijk kan zijn om de juiste spellen te vinden. Bovendien zijn er nieuwe spelers op de markt, zoals Netflix, die ook games aanbieden. Daarnaast zorgen door AI gegenereerde nep-games voor problemen in appstores. Gelukkig nemen platforms inmiddels maatregelen om dergelijke spellen te weren.

In de online casinobranche speelt dit probleem echter niet, omdat aanbieders zelf de spellen inkopen en kiezen. Bovendien houden kansspelautoriteiten, zoals de Kansspelautoriteit (KSA) in Nederland en de Belgische Kansspelautoriteit, toezicht op de kwaliteit van de aangeboden spellen.