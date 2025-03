Terugleverkosten voor huishoudens met zonnepanelen 10% omhoog

Geen onredelijke tarieven

Leveranciers mogen terugleverkosten in rekening brengen bij hun klanten, maar dit mag niet leiden tot onredelijke tarieven. De ACM doet onderzoek naar de manieren waarop leveranciers de kosten voor zonnepanelen verwerken in hun tarieven.

Huishoudens met zonnepanelen die een nieuw energiecontract afsluiten moeten ca. 10% meer betalen voor het terugleveren van stroom aan het net dan afgelopen maand', zo meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op basis van berekeningen. Energieleveranciers moeten iedere maand de tarieven van alle aangeboden energiecontracten doorgeven aan de ACM. De ACM publiceert al deze tarieven iedere maand in de Monitor Consumentenmarkt Energie.

Prijzen vaste contracten ook hoger

Naast de stijging van de terugleverkosten ziet de ACM ook dat de prijzen voor aangeboden vaste contracten voor elektriciteit en gas deze maand 0-2,5% hoger zijn dan een maand geleden. De prijzen van variabele contracten bleven ongeveer gelijk. De prijs op de groothandelsmarkt voor gas heeft vorige maand sterk geschommeld. Na een stijging in begin februari tot €58/MWh is de prijs inmiddels ook weer sterk gedaald tot €42/MWh.

Terugleverkosten en -vergoeding

Energieleveranciers maken kosten voor de stroom die teruggeleverd wordt door huishoudens met zonnepanelen. De wet staat het leveranciers toe die kosten ook in rekening te brengen bij de groep klanten die die kosten veroorzaakt. Uit berekeningen van de ACM blijkt dat de terugleverkosten bij nieuwe contracten de afgelopen maand met ca. 10% zijn gestegen. Daarnaast blijkt dat 11 leveranciers een netto-negatieve terugleververgoeding rekenen bij klanten die met hun zonnepanelen meer stroom opwekken dan zij in het hele jaar gebruiken. Deze netto negatieve terugleververgoeding geldt alleen voor de hoeveelheid stroom die na het toepassen van de salderingsregeling teruggeleverd wordt aan het net.

Salderen

Tot 2027 mogen huishoudens elektriciteit die zij afnemen op de jaarafrekening salderen (wegstrepen) met de elektriciteit die zij terugleveren aan het net. Als zonnepaneelbezitters op jaarbasis meer terugleveren dan afnemen, dan hebben zij recht op een redelijke vergoeding van hun leverancier. Leveranciers stellen deze vergoeding voor teruggeleverde stroom zelf vast. Daarnaast brengen leveranciers terugleverkosten in rekening. Er is sprake van een netto negatieve terugleververgoeding als na salderen de vergoeding per kWh lager is dan de terugleverkosten per kWh. Dat is op dit moment bij 11 leveranciers het geval. Een netto-negatieve terugleververgoeding is volgens de wet niet verboden, zolang dit niet leidt tot onredelijke tarieven.

Toezicht ACM

Het feit dat de terugleverkosten bij nieuwe contracten afgelopen maand met 10% zijn gestegen en dat huishoudens bij 11 leveranciers te maken hebben met een netto-negatieve terugleververgoeding roept de vraag op of deze terugleverkosten redelijk zijn. De ACM houdt de tarieven van energieleveranciers in de gaten en ziet er op toe dat deze niet onredelijk zijn. In de huidige wet is geregeld dat de ACM hierbij moet kijken naar het totale tarief dat consumenten betalen en niet naar de verschillende onderdelen van dit tarief (zoals bijvoorbeeld de terugleverkosten). De ACM doet onderzoek naar de manieren waarop leveranciers de kosten voor zonnepanelen verwerken in hun tarieven en verwacht de uitkomsten van dit onderzoek over enkele maanden te publiceren.

Terugverdienen

Sommige huishoudens zijn bang dat hun zonnepanelen door de terugleverkosten meer geld kosten dan zij opleveren. Volgens Milieu Centraal gaan zonnepanelen zo’n 25 jaar mee en zorgen ze al die jaren voor een lagere energierekening. Op die manier verdienen zonnepanelen zich binnen de levensduur terug. De terugverdientijd en het financiële voordeel van zonnepanelen is wel afhankelijk van het energiecontract, de hoeveelheid zonnepanelen en op welk moment welke hoeveelheid stroom gebruikt wordt.

Contracten na 1 januari 2027 zonder salderingesregeling

De wetgever heeft besloten dat de salderingsregeling per 1 januari 2027 beëindigd wordt. Vanaf die datum mogen huishoudens de elektriciteit die zij afnemen op de jaarafrekening dus niet meer wegstrepen met de elektriciteit die zij terugleveren aan het net. De ACM zal ook na 1 januari 2027 handhaven op de redelijkheid van tarieven en is nog in overleg met het ministerie van Klimaat en Groene Groei over hoe de wetgever dit toezicht heeft beoogd. Tegelijkertijd ziet de ACM dat er leveranciers zijn die nu al contracten aanbieden die doorlopen tot na 1 januari 2027. De ACM roept consumenten die overwegen een dergelijk contract af te sluiten op om verschillende contracten goed met elkaar te vergelijken en een bewuste keuze te maken, bijvoorbeeld via een vergelijkingssite. Uit de Monitor Consumentenmarkt Energie van de ACM blijkt dat er ook voor huishoudens met zonnepanelen een ruime keuze is aan contracten met een lange of kortere looptijd.