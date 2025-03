Nepwastafel van MDMA en vuurwapen in doos bij afvalcontainer

Controle

Agenten van de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties zagen in Zwijndrecht een auto wegrijden bij een woning. De agenten besloten de auto te controleren, waarbij 6 kilo amfetamine werd aangetroffen. De 35-jarige bestuurder uit Nijmegen werd direct aangehouden.

Afvalcontainer

De agenten reden vervolgens naar de woning, waar de aangehouden man was vertrokken. Ter plaatse verliet de bewoonster de woning met een doos in haar hand, die ze bij een afvalcontainer neerzette. In de doos lag een doorgeladen vuurwapen, zo bleek uit nader onderzoek. De vrouw was waarschijnlijk gewaarschuwd, nadat de man uit Nijmegen was aangehouden.

Wastafel van MDMA

In een andere doos die bij de afvalcontainer stond, zat een ‘wastafel’ die was gemaakt van bijna 4 kilo MDMA. De 33-jarige vrouw is direct aangehouden en ingesloten voor verhoor.