Wilhelminatoren in Valkenburg ingestort, geen slachtoffers

De Wilhelminatoren in Valkenburg aan de Geul is zondag onverwachts ingestort. Dit meldt de Veiligheidsregio Zuid-Limburg zondag.

Vroeg

'Het incident vond plaats rond 06.45 uur op de Heunsberg. Er is opgeschaald naar GRIP 1 en de hulpdiensten zijn ter plaatse om de situatie in kaart te brengen', aldus de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Onbekend of er slachtoffers zijn

Op dit moment is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. De oorzaak van de instorting wordt onderzocht. Meerdere wegen rondom de Wilhelminatoren zijn afgesloten.

Wilhelminatoren gesloten

De Wilhelminatoren was op het moment van de instorting dicht en afgesloten voor publiek vanwege onderhoud. Ondanks de sluiting voor onderhoud, heeft de instorting geleid tot bezorgdheid over mogelijke veiligheidsrisico’s en de oorzaak van het incident.

Kabelbaan

De Wilhelminatoren was een bekende bezienswaardigheid in Valkenburg om zijn panoramische uitzicht over het Limburgse landschap. De toren kon per kabellift worden bereikt vanuit het centrum van Valkenburg.

Burgemeester Daan Prevoo

'Het is ongelooflijk. Mijn eerste gedachte toen ik het hoorde was de hoop dat er geen slachtoffers zijn gevallen. Dat was ook meteen de eerste vraag aan de hulpdiensten toen ik ter plekke kwam. Om dat helemaal uit te sluiten is met een drone met warmtebeeldcamera onderzocht of er iemand onder het puin ligt. Er is ook een speciale eenheid met speurhonden op locatie om te zoeken naar mogelijke slachtoffers. Gelukkig is er ’s avonds en ’s nachts niemand aanwezig in de toren en op het terrein. Dat is een hele geruststelling maar we moeten zeker weten dat er geen slachtoffers zijn', zegt burgemeester van Valkenburg aan de Geul Daan Prevoo.

Oorzaak

Iedereen vraagt natuurlijk hoe dat heeft kunnen gebeuren. Dat is een vraag waarop nog geen antwoord is. Alle deskundigen die daar mogelijk een antwoord op kunnen geven zijn inmiddels aan het werk om de oorzaak te achterhalen. Op de plek van het incident worden op dit moment gas en elektra afgesloten.

Landmark

'Het is een klap voor alle Valkenburgers. De Wilhelminatoren is een Rijksmonument en een icoon voor de stad. Het is een landmark die al sinds 1906 vanuit alle hoeken van Valkenburg en de wijde omtrek het zicht aan de horizon bepaalt. Wat de Eifeltoren is voor Parijs, is de Wilhelminatoren voor Valkenburg. Althans zo voelt dat voor onze inwoners', aldus Prevoo.

Update 17.00 uur: Geen slachtoffers onder puin aangetroffen

De bergingsploeg met speurhonden heeft geen indicaties gevonden dat er slachtoffers onder het puin zouden liggen. Wel zijn twee speurhonden afzonderlijk van elkaar op de zelfde plek aangeslagen maar het zou hier alleen om kleding gaan die onder het puin ligt en dus geen lichamen.