Grootste landmachtoefening van 2025 weer realistischer

Goede coördinatie belangrijk

'Een operatie die alleen slaagt bij een goede coördinatie van het ondersteunend optreden. Denk aan eenheden van genie, artillerie en luchtverdediging. Om het gevecht vol te houden moeten ook alle logistieke ketens over honderden kilometers functioneren. Bastion Lion begon vandaag met een alarmering van het personeel', aldus het ministerie.

Oekraïne

Het conflict in Oekraïne toont niet alleen de urgentie van voorbereiding. Het leert ook waarop moet worden gelet. Zo bepalen onder meer bevoorrading en materieelherstel de kansen op succes in een gevecht. Op dit gebied werkt de landmacht tijdens de oefening ook met burgermedewerkers en civiele partijen. Dit omdat dat in de plannen voor werkelijke inzet steeds verder vorm krijgt. In Bastion Lion zijn de afstanden realistisch. Het oefengebied strekt zich dan ook uit van Coevorden tot Berlijn.

'Bastion Lion'

Opmerkelijk in Bastion Lion is verder het hanteren van grote aantallen gewonden en gesneuvelden. Relevant elementen die niet alleen impact hebben op de geneeskundige keten en de ‘mindset’ van collega’s. Het heeft ook gevolgen voor de opdracht van commandanten. Bastion Lion kenmerkt zich hiernaast door het grootschalig gebruik van drones en tegenmaatregelen daarop als een van de lessen uit recente conflicten. De voorbereiding op planbare missies van relatief beperkte omvang heeft zo zichtbaar plaatsgemaakt voor het trainen op de inzet in een grootschalig conflict. En dat op elk willekeurig moment. Stap voor stap, maar in hoog tempo, breidt de landmacht daarom de voorbereiding in grotere gevechtsverbanden uit.

Gevecht van verbonden wapens

De uitdaging van Bastion Lion is om in een chaotische omgeving 4.000 militairen op het juiste moment de opdrachten te laten uitvoeren. De orkestratie van het geheel bepaalt het succes van de operatie. Drie gevechtsbataljons werken samen met verkenners voor inlichtingen en met luchtverdedigers tegen dreiging vanuit de lucht. Genie-eenheden nemen natuurlijke of kunstmatige obstakels weg, vuursteun deelt de eerste klappen uit en grijpt over grotere afstand het vijandelijke voorzettingsvermogen aan. Specialistische eenheden in het elektromagnetisch spectrum zorgen dat alle onderlinge verbindingen gegarandeerd blijven. Dit terwijl ze die van de tegenstanders zoveel mogelijk proberen te corrumperen.

Verloop

Na de alarmering van het personeel beginnen komende week de concrete voorbereidingen op het vertrek voor inzet. Hierop volgt een strategische verplaatsing inclusief een River Crossing Operation in Duitsland. Begin april moeten de eenheden in het inzetgebied gereed zijn voor de start van de operatie. Die duurt zo’n twee weken. Vanaf 17 april begint de terug verplaatsing naar Nederland. Eind april moet al het personeel en materiaal weer op de thuisbases zijn.