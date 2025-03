Illegale arbeiders en relaties met georganiseerde misdaad gespot op terrein RFH

Tijdens een grootscheepse politiecontrole afgelopen week op het terrein van bloemenveiling Royal Flora Holland (RFH) zijn er in totaal acht vreemdelingen aangetroffen die op dat moment illegaal aan het werk waren. 'Ook is er informatie opgedaan waaruit blijkt dat er in tenminste acht gevallen sprake was van relaties tussen de transportsector en de georganiseerde criminaliteit', zo meldt de politie.