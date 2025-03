Kleine brand slooppand op terrein UMCG

Zondagmiddag heeft op het UMCG-terrein een klein brandje gewoed in een slooppand aldaar.

Aanhoudingen

De politie heeft twee jongens aangehouden, mogelijk op verdenking van brandstichting. Het is verboden om een bouw- of sloopterrein te betreden. De brandweer had het brandje snel onder controle.