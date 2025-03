Langzaam rijdende man op snelweg aangehouden met 45.000 pillen in de kofferbak

Een 30-jarige in België wonende Afghaan is vorige week zaterdag 8 maart aangehouden op verdenking van drugssmokkel. 'In zijn auto vond de Landelijke Eenheid van de politie twee dozen met tien zakken pillen', zo maakt de politie bekend.

Langzaam rijden op snelweg

Het rijgedrag van de bestuurder viel op omdat hij op de snelweg bij Dordrecht in een leasewagen met Belgisch kenteken langzaam reed. Toen agenten hem langs de kant zetten om zijn identiteit en rijbewijs te controleren, rook de politie een sterke hennepgeur.

Sterke hennepgeur

'In de achterbak werden de dozen met pillen aangetroffen. Uit een test bleek het om MDMA te gaan. Uit onderzoek bleek dat de pillen in Zoetermeer waren opgehaald en richting België moesten. De verdovende middelen zijn inmiddels vernietigd en de verdachte is op woensdag 12 maart voorgeleid voor de rechter-commissaris. Hij is heengezonden, maar blijft wel verdachte', aldus de politie.