Man steekt anderen met scherp voorwerp na ruzie in kroeg

De politie in Bergen op Zoom heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 34-jarige man aangehouden omdat hij ervan verdacht wordt twee andere mannen gestoken te hebben. 'Het incident vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag 16 maart', zo meldt de politie zondag.

Vechtpartij Beursplein

Rond 01.15 uur kwam er bij de politie een melding binnen over een vechtpartij op het Beursplein in Bergen op Zoom. Ter plaatse troffen agenten twee gewonde mannen aan. De oorzaak van de vechtpartij zou een conflict zijn geweest dat ontstond in een kroeg. Volgens omstanders gedroeg een persoon zich erg vervelend, waarna hij door een aantal anderen naar buiten gewerkt werd. Buiten ging de ruzie verder. Daarbij werden twee mannen gestoken met een scherp voorwerp.

Ziekenhuis

Een 39-jarige slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het andere 35-jarige slachtoffer is ter plaatse door de ambulance gecontroleerd en behandeld. De verdachte is aangehouden en zit nog vast. Zowel de slachtoffers als verdachte komen uit Bergen op Zoom. De politie doet verder onderzoek naar wat er precies is gebeurd.