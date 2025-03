Politieauto betrokken bij aanrijding na achtervolging

In Maastricht heeft na een korte achtervolging een aanrijding plaatsgevonden tussen een personenauto en een politieauto. Vier personen werden aangehouden.

Rond 04:40 uur kreeg de politie een melding van een inbraak op de Hoogbrugstraat. Een patrouille was snel ter plaatse en zag op dat moment de vier personen in een auto stappen en wegrijden. Hierop ontstond een achtervolging richting de Lage Barakken en stopte op de kruising bij de Bourgognestraat doordat er een botsing ontstond met de politieauto. Twee personen vluchtten vervolgens te voet weg en werden kort daarna aangetroffen op de Sint Maartenslaan.



Twee verdachten werden overgebracht naar het ziekenhuis voor de benodigde medische zorg. De collega’s in de politieauto werden ter plaatste gecontroleerd door de ambulance. Ook zij ervaarden klachten, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis.



Forensische Opsporing Verkeer van een andere eenheid zal de aanrijding onderzoeken.