Rob de Nijs (82) overleden

Zondag 16 maart is zanger en acteur Rob de Nijs in zijn woonplaats Bennekom op 82-jarige leeftijd overleden. Dit heeft de familie maandag op social media laten weten.

Familie

'Rob overleed in het bijzijn van zijn directe dierbaren. De familie is zeer dankbaar voor alles wat hij voor hen en anderen heeft betekend', aldus de familie.

Zangcarrière

Rob de Nijs heeft een enorme hoeveelheid liedjes nagelaten en heeft dan ook een breed oeuvre met vooral Nederlandstalige nummers gemaakt. Je zou hem een moderne troubadour kunnen noemen.

Acteren

De Nijs liet het niet bij zingen alleen maar heeft ook diverse rollen gespeeld in bekende tv-series in de jaren '60. Eind 1969 kreeg hij een rol in Oebele als Bello Billy Biggelaar. Dat leverde hem in 1971 de rol van Bertram Bierenbroodspot op in de KRO televisieserie Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, mijnheer?. Deze populaire serie liep tot 1976.

Doorbraak

In 1970 deed hij mee aan de musical Salvation en kwam hij in contact met Lennaert Nijgh. Nijgh besloot een aantal nummers voor De Nijs te schrijven, samen met Boudewijn de Groot, om zo zijn carrière weer op gang te brengen.

Met 'Jan Klaassen de trompetter' hitparade notering

In mei 1973 kwam de eerste vrucht van deze samenwerking, Jan Klaassen de trompetter, in de hitparade, in september gevolgd door Dag zuster Ursula. Er volgden bescheidener successen met Mirella en Hé speelman.

Malle Babbe

Hierna kwam zijn waarschijnlijk bekendste hit uit: Malle Babbe, die De Groot ook zelf regelmatig zou gaan zingen. Na de albums In de uren van de middag en Kijken hoe het morgen wordt, beide eveneens door De Groot geproduceerd, beëindigden de twee hun samenwerking. Nijgh bleef betrokken als tekstschrijver.

Ziekte van Parkinson

Rob de Nijs leed al een aantal jaren aan de ziekte van Parkinson. De familie heeft laten weten dat op een later moment de details van de afscheidsdienst bekend worden gemaakt.

'Niet voor het laatst'

Op 13 maart 2020 was hij gast bij De Wereld Draait Door en dus sinds lange tijd weer op tv. Hij zong daar twee liedjes van zijn album Niet voor het laatst met een nog steeds zuivere stem. De titelsong Niet voor het laatst bereikte de nummer 1-positie in de iTunes Top 100. Het nummer is hieronder op YouTube te horen en zien.