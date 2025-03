Consumentenbond: Berekening terugleverkosten zonnepanelen moet transparanter

Terugleverkosten gemiddeld 38% gestegen

De kosten die zonnepaneelbezitters betalen voor de teruglevering van zonnestroom, zijn sinds juli 2024 bij vaste jaarcontracten gemiddeld met 38% gestegen. 'Alleen als we weten waarop die kosten zijn gebaseerd, kunnen we bepalen of ze redelijk zijn', aldus de Consumentenbond.

Verschillen groot

De verschillen tussen energieleveranciers zijn groot en kunnen oplopen tot honderden euro’s per jaar. Zo betalen consumenten met 12 zonnepanelen bij Oxxio maar liefst €591 per jaar aan terugleverkosten, terwijl klanten van Engie slechts €368 kwijt zijn. Bij 9 panelen zit er €186 verschil tussen de goedkoopste en de duurste. Bij 6 panelen is dat verschil €152 per jaar. Het gaat hierbij om panelen ‘op maat’, waarbij het aantal panelen is afgestemd op het verbruik. Ook de vergoedingen voor teruggeleverde stroom verschillen sterk: waar Eneco en Oxxio €0,1823 per kWh betalen, biedt Budget Energie maar €0,020 per kWh.

Niet transparant

De Consumentenbond zet vraagtekens bij de grote verschillen en almaar stijgende kosten. Leveranciers mogen alleen kosten in rekening brengen die ze daadwerkelijk maken. Maar hoe hoog die kosten zijn en hoe ze dat precies berekenen, is niet transparant. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet toe op de redelijkheid van de terugleverkosten. Maar dat is niet eenvoudig; de energiebedrijven hanteren allemaal verschillende rekenmethodes. Dat maakt het lastig en tijdrovend voor de ACM om te onderzoeken.

Vaste rekenmethode

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘We willen dat de ACM vaker dan nu het geval is, de kosten van de leveranciers onderzoekt. Daarom pleiten we ervoor dat de energiebedrijven maar 1 vaste rekenmethode mogen gebruiken. Zo kan de ACM makkelijker toetsen of de terugleverkosten in overeenstemming zijn met de werkelijke kosten. Dat is hard nodig, als je ziet hoe snel de kosten stijgen. Het mag niet zo zijn dat energieleveranciers verdienen op de terugleverkosten.’

Vergelijken moeilijk

Ook de manier waarop energieleveranciers de terugleverkosten bij consumenten in rekening brengen, is een puzzel. Molenaar: ‘Ze doen het allemaal anders. De één rekent een vast bedrag per maand, de ander werkt met zogeheten ‘schalen’ of rekent een tarief per kWh. Voor consumenten is het haast onmogelijk om aanbieders met elkaar te vergelijken. Wij helpen ze met onze Energievergelijker waarin we alle onderdelen meenemen.’