Zaak voor grote goudroof van 100 miljoen euro in 2019 start in Rotterdam

Voor een goudroof, waarbij voor 100 miljoen euro aan goud is geroofd bij een bedrijf aan de Coolsingel, die in 2019 werd ontdekt staan vrijdag 21 maart 2025 twee verdachten terecht. 'Het is voor het eerst dat er een openbare zitting plaatsvindt in dit onderzoek, dat 6 jaar geleden begon', zo meldt het openbaar Ministerie (OM) maandag.

Regiezitting

Het gaat 21 maart om een zogenoemde regiezitting. De zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld, maar tijdens de zitting zal de stand van het onderzoek worden besproken en komen de onderzoekswensen van de verdediging aan bod.

'Zeer complex'

Het onderzoek naar de goudroof is zeer complex en neemt daarom al de nodige tijd in beslag. De twee verdachten van 43 en 44 jaar, voormalig bestuurders van een kluisverhuurbedrijf aan de Coolsingel, zijn rond de ontdekking van de diefstal naar de Verenigde Arabische Emiraten vertrokken en waren niet beschikbaar voor politie en justitie. Zij zullen hoogstwaarschijnlijk ook niet aanwezig zijn bij de zitting van 21 maart. Tegen de twee werd reeds in 2020 een internationaal opsporingsbevel uitgevaardigd.

Buit van 100 miljoen euro nog niet terecht

'Het goud is ontvreemd uit een kluis bij het bedrijf aan de Coolsingel. Omdat er geen sporen van braak zijn aangetroffen, gaat de politie uit van een inside job. Het edelmetaal had destijds een waarde van ongeveer 40 miljoen euro. Door de gestegen goudprijs is dat inmiddels opgelopen tot 100 miljoen euro', aldus het OM.

Oproep

Het is politie en justitie niet bekend waar het goud is. Naar het goud en de daarmee mogelijk gedane investeringen wordt nog steeds onderzoek gedaan. De politie roept mensen die hier mogelijk informatie over hebben op om dat te melden. Dat kan het vermogensonderzoek vooruit helpen.