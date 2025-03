Ernstig ongeval in Nooitgedacht

Een man is maandagmorgen zwaargewond geraakt bij een ongeval op de Borgerderstraat in het Drentse Nooitgedacht.

Driewieler

De man fietste op een driewieler, toen hij in botsing kwamen met een auto op de kruising Veldweg / Borgerderweg N857. De hulpdiensten kwamen ter plaatste De man is overgebracht naar een ziekenhuis in Groningen. De automobilist kwam met de schrik vrij.

Forensisch onderzoek

De traumahelikopter (lifeliner3) uit Volkel werd opgeroepen maar even later gecanceld. Forensisch opsporen ongevallen van de politie doet nader onderzoek naar de ware toedracht van het ongeval. De auto en de fiets raakten beschadigd. De Borgerderstraat was tijdelijk afgezet.