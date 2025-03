Mannen met bivakmutsen en ski-maskers overvallen snoepwinkel Gelderlandplein

Sluiten winkel

Rond 18.40 uur wordt een medewerker bij het sluiten van de winkel opgeschrikt door twee jongens met bivakmutsen op. Ze dwingen de medewerker met geweld de winkel in en mishandelen haar. Binnen wordt ze door de verdachten – beide in het bezit van een vuurwapen – onder schot gehouden.

Medewerker kon vluchten

Als de verdachten even niet opletten vlucht de medewerker de winkel uit. De jongens vertrekken vervolgens kort daarna met buit en slaan op de vlucht. De medewerker raakt licht gewond en is enorm geschrokken.

Vluchtroute

De verdachten vluchten over de Gijsbrecht van IJselsteinstraat in de richting van de Buitenveldertselaan. Halverwege de Gijsbrecht van IJselsteinstraat stappen ze in een gereedstaande zwarte auto met chauffeur en rijden weg. Hierna ontbreekt ieder spoor.

Verdachte 1:

- Man;

- ongeveer 22 jaar;

- ongeveer 1.60 meter lang;

- licht getint uiterlijk;

- donkerbruine ogen;

- volledig in het zwart gekleed;

- zwarte bivakmuts/ski-masker.

Verdachte 2:

- Man;

- ongeveer 22 jaar;

- ongeveer 1.75 meter lang;

- Licht getint uiterlijk;

- volledig in het zwart gekleed;

- zwarte bivakmuts/ski-masker.

Specifieke getuigen gezocht

De recherche is op zoek naar de getuige die al met de politie heeft gesproken, maar waarvan de identiteit onbekend is gebleven. Deze getuige zou de verdachten hebben gezien en in een voertuig hebben zien stappen. Het dringende verzoek aan deze getuige om zich te melden bij de politie op 0900-8844.

Getuigenoproep



De recherche is een onderzoek gestart en komt graag in contact met getuigen. Beschikt u over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na het incident, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcam’s in nabij geparkeerde voertuigen? Dan komt het onderzoeksteam van de politie graag met u in contact. Heeft u daarnaast iets gezien of gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.