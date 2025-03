Lenteachtige start astronomische lente

De meteorologische lente is al op 1 maart begonnen, maar donderdag begint de astronomische lente. We hebben al wat lenteweer gehad en ook de lente begint lenteachtig. De zon schijnt flink en het is zeer zacht voor de tijd van het jaar met donderdag 15 tot 18 graden. De dagen daarna is het tijdelijk nog wat zachter. Dit meldt Weeronline.

Donderdag 20 maart om 10:02 uur begint de astronomische lente. Dan zijn dag en nacht weer even lang. De meteorologische lente begint tot en met het jaar 2101 nooit op 21 maart, maar op 20 maart en soms zelfs nog een dag eerder. In 2044 en in 2048 begint de lente namelijk op 19 maart.

De dag duurt in Nederland op de eerste dag van de astronomische lente ongeveer 10 minuten langer dan de nacht. Dit komt doordat de tijdstippen van zonsopkomst en zonsondergang worden gesteld op de bovenrand van de zon en niet op de kern van de zon.

Lenteachtige start

De astronomische lente gaat dit jaar in stijl van start. Het is donderdag zeer zacht met temperaturen van 15 graden in het noorden en 18 in het zuiden. Waarden van 9 tot 12 graden zijn gebruikelijk op 20 maart. Vanwege een zuidelijke wind over relatief koud (zee)water is het op de Waddeneilanden en in het westen van Friesland 12 tot 14 graden.

Ook de dagen daarna verlopen nog zeer zacht. Vrijdag is het vrij zonnig, droog en 17 tot lokaal 21 graden. Vanaf het weekend neemt de wisselvalligheid toe en komt het tot enkele buien. Zaterdag is het met 17 tot 19 en zondag met 15 of 16 graden nog zeer zacht. Doordat de neerslagkansen toenemen is het groeizaam weer. Na het weekend is het licht wisselvallig met temperaturen van 11 tot 13 graden.

Ook vandaag is het ronduit zonnig. Er is geen wolkje aan de lucht, maar met 8 tot 12 graden is het nog fris. Morgen is het ook zonovergoten en stijgt het kwik naar 14 tot 17 graden.

Ook vorig jaar zeer zacht

Vorig jaar scheen de zon vooral in het midden en zuiden volop en was het lenteachtig warm bij de start van de lente. Van noord naar zuid was het 12 tot 19 graden. In 2023 was het over het algemeen bewolkt en viel een enkele bui. Met 8 tot 11 graden was de start van de astronomische lente fris.