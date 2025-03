Onderzoek: meer voorlichting nodig over bewust omgaan met water

Er is meer voorlichting nodig over bewust omgaan met water. Dat zegt 65% van de Nederlanders in een representatief onderzoek van Ipsos I&O in opdracht van architecten- en ingenieursadviesbureau Sweco. Maar liefst 95% geeft aan schoon en veilig drinkwater belangrijk te vinden. Meer dan de helft van de ondervraagden (54%) maakt zich zorgen over mogelijke vervuiling van ons drinkwater.

In elk geval is er sprake van welwillendheid als het gaat om het besparen van water. Driekwart (74%) van de Nederlanders bespaart nu al water bij dagelijkse activiteiten. Zo geeft 70% aan korter te douchen om water te besparen, de helft (50%) heeft waterbesparende apparaten in huis, zoals een spaardouchekop of een zuinige wasmachine. Een kwart van de Nederlanders (26%) vangt regenwater op, bijvoorbeeld voor de tuin of om de auto mee te wassen. Slechts 3% zegt helemaal niets te doen om water te besparen.

Toon Boonekamp, senior consultant watertechnologie bij Sweco: “Het is mooi om te zien dat veel Nederlanders zich bewust zijn van de luxe van schoon en veilig drinkwater. Toch merken alle drinkwaterbedrijven al jaren een stijgende drinkwatervraag. Om te voorkomen dat er een gebrek aan drinkwater ontstaat, zullen we de komende jaren hard ons best moeten doen om de trend om te buigen. Goede voorlichting is daarbij essentieel.”

Een grote meerderheid van de Nederlanders (65%) is het daar dus mee eens. Voorlichting is ook van belang als er onverhoopt iets misgaat met het drinkwater. Slechts de helft (49%) weet wat te doen als het drinkwater uit de kraan plotseling niet meer veilig is.

Wijs met water

Sweco Nederland liet het onderzoek uitvoeren, omdat het vandaag de grote watercampagne ‘Wijs met water’ lanceert. In de campagne ligt de nadruk op alle aspecten van watermanagement. Zo gaat het over het belang van schoon en veilig drinkwater, maar ook over de bescherming van Nederland tegen overstromingen en een stijgende zeespiegel. Ook Sweco’s expertise op het gebied van droogte, schoon oppervlaktewater en schoon water in de industrie komen aan bod.