Vrouw (29) verdacht van doden eigen kind overleden in penitentiaire inrichting

Een 29-jarige vrouw uit Amsterdam is op 13 maart 2025 in de penitentiaire inrichting in Zwolle overleden. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag.

Kind overleden

'De vrouw, die in voorarrest zat, werd ervan verdacht dat zij op 16 januari 2024 in Almere haar eigen kinderen om het leven wilde brengen. Haar jongste kind is hierbij komen te overlijden. Met het overlijden van de verdachte zal het strafrechtelijk onderzoek naar de betrokkenheid van de vrouw bij het overlijden van haar kind moeten worden beƫindigd', aldus het OM.

OM niet-ontvankelijk verklaren

Tijdens de eerstvolgende zitting, die vooralsnog gepland staat op 21 mei, zal de officier van justitie meteen na aanvang aan de rechtbank vragen om het Openbaar Ministerie (OM) niet-ontvankelijk te verklaren in de vervolging. In de wet is bepaald dat het recht op strafvervolging vervalt na het overlijden van de verdachte. Het strafrechtelijk onderzoek komt daarmee tot een einde. Daardoor zal er geen inhoudelijke uitspraak volgen waarin de rechtbank oordeelt over de schuld of onschuld van de verdachte.

Geen strafbaar feit

Aan de doodsoorzaak van de vrouw ligt geen strafbaar feit ten gronde. Over de manier waarop de vrouw is overleden kan het OM om privacy-redenen geen uitspraken doen.