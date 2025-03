Nieuwe richtlijn versterkt psychosociale ondersteuning voor hoog-risicoberoepen

Professionals in de frontlinie krijgen betere opvang en nazorg bij ingrijpende gebeurtenissen Vanaf vandaag is de richtlijn Psychosociale ondersteuning binnen hoog-risicoberoepen beschikbaar. Op 18 maart 2025 nam minister van Justitie en Veiligheid David van Weel de richtlijn officieel in ontvangst.

Deze herziene richtlijn biedt werkgevers en organisaties concrete handvatten om medewerkers in hoog-risicoberoepen beter te ondersteunen na ingrijpende gebeurtenissen. De richtlijn is ontwikkeld om duurzame inzetbaarheid te bevorderen en werkuitval door stressgerelateerde klachten of psychotrauma zoveel mogelijk te voorkomen.

Waarom deze richtlijn?

Politiemensen, brandweerlieden, ambulancepersoneel, defensiemedewerkers en andere professionals in hoog-risicoberoepen worden tijdens hun werk regelmatig geconfronteerd met dreiging, agressie, geweld en menselijk leed. Deze intense ervaringen kunnen grote impact hebben op hun welzijn en functioneren. Tijdige en gerichte psychosociale ondersteuning is essentieel om klachten te voorkomen en medewerkers veilig en gezond hun werk te laten doen.

Om deze ondersteuning te verbeteren, heeft de Taskforce Onze hulpverleners veilig ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises de opdracht gegeven om de richtlijn te herzien. Dit is gebeurd in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers uit verschillende hoog-risicoberoepen

Een brede samenwerking voor een veilige werkomgeving

De herziene richtlijn is gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen uit het veld. Dit maakt het een actuele en op bewijs gebaseerde kwaliteitsnorm, die door een brede vertegenwoordiging van professionals is onderschreven en ingebed in bestaande wet- en regelgeving.

Pieter Verhoeve, voorzitter van de Taskforce Onze hulpverleners veilig:“Medewerkers in hoog-risicoberoepen zetten zich dagelijks in voor onze veiligheid. Daarom is het van groot belang dat zij zelf ook de juiste ondersteuning krijgen, zowel preventief als in de nazorg na incidenten. Deze richtlijn helpt werkgevers om dit goed te organiseren.”

Fieke Bruggeman-Everts, projectleider ARQ, benadrukt het belang van continue samenwerking: “Met deze richtlijn kunnen werkgevers hun processen voor psychosociale ondersteuning optimaliseren. Zo zorgen we ervoor dat medewerkers niet ongezien met klachten blijven rondlopen. Het is daarnaast cruciaal om de kennisuitwisseling in stand te houden, zodat we opvang en nazorg verder kunnen verbeteren.”

Wat betekent dit voor werkgevers?

De richtlijn biedt werkgevers in hoog-risicoberoepen een concrete leidraad voor:

Het inrichten van effectieve psychosociale ondersteuning binnen organisaties

Het herkennen en signaleren van psychosociale klachten bij medewerkers

Het verbeteren van opvang en nazorg na ingrijpende gebeurtenissen

het versterken van preventieve maatregelen om werkuitval te verminderen

Met de implementatie van de richtlijn zetten organisaties een belangrijke stap in het bevorderen van veilig en gezond werken binnen hoog-risicoberoepen.

Meer weten?

De Richtlijn psychosociale ondersteuning binnen hoog-risico beroepen is vanaf vandaag beschikbaar.