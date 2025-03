Bewindslieden roepen op tot snellere opschaling defensie-industrie

Volgens Brekelmans is de oorlog in Oekraïne een strijd tussen industrieën geworden. “Een sterke defensie-industrie vormt de ruggengraat voor onze veiligheid. Het is nu tijd om grote woorden om te zetten in grote daden.”

“We moeten oude gewoontes doorbreken, onze aanpak heroverwegen en moedige beslissingen nemen”, vulde Tuinman aan.

Beide bewindslieden benadrukten nog maar eens dat Europa en Nederland meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun eigen veiligheid. “Onze strijdkrachten voeren de oorlogen. Maar het zijn de economie, de industrie en de veerkrachtige samenleving van een land die ze winnen”, zei Tuinman. “Om onze tegenstanders op afstand te houden, moet de defensie-industrie sneller, meer en beter leveren. We kunnen niet toekijken terwijl prijzen stijgen en leveringen vertragen.”

Samenwerking

De bewindspersonen pleitten voor nauwere samenwerking tussen de overheid, industrie en onderzoeksinstellingen. Technologieën op het gebied van cybersecurity, kunstmatige intelligentie, cloudopslag en data-analyse spelen een steeds grotere rol bij defensie. “We moeten deze technologieën hier ontwikkelen, in Nederland en Europa,” stelde Tuinman.



Een belangrijke stap om op te kunnen schalen is het optimaliseren van processen. Brekelmans: “We moeten de bureaucratie terugdringen, regelgeving stroomlijnen en goedkeuringsprocessen voor defensie-investeringen versnellen. We kunnen ons geen onnodige vertragingen veroorloven.”

Koploper

De overheid heeft €1,1 miljard extra vrijgemaakt om de defensie-industrie op te schalen. Tuinman: “Samen met defensiebedrijven werken we hard aan 5 strategische technologieën. Dat zijn onbemande systemen, quantumtechnologie, ruimtetechnologie, slimme materialen en sensoren. Ons doel is om Nederland op elk van deze gebieden koploper te maken.”

Daarnaast wordt op woensdag 2 april het Security Fund (SecFund) gelanceerd. Dit fonds heeft nu een budget van €25 miljoen. De ambitie is om te groeien naar €100 miljoen. Het fonds wordt opgericht om de financiering voor innovatieve defensie-start-ups en mkb-bedrijven te vergemakkelijken.