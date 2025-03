Suske en Wiske verguld met verrassende verzamelmunten

Suske en Wiske hebben vandaag het eerste exemplaar van het Puike Penningen (verzamel)album, ter ere van hun 80ste jubileum. Het jarige stripduo kreeg het album overhandigd door Muntmeester Bert van Ravenswaaij in de fabriek van de Koninklijke Nederlandse Munt, waar de speciale collectie wordt geslagen. De Puike Penningen-collectie wordt ter ere van de 80ste verjaardag gelanceerd; 12 hoofdpersonages uit de stripalbums zijn weergegeven in kleur en voorzien van het speciale jubileum-logo. Inschrijven op de collectie kan vanaf nu via www.knm.nl en www.herdenkingsmunten.be.

Suske en Wiske, Tante Sidonia en natuurlijk Lambik en Jerom zijn nu, samen met nog zeven andere bekende karakters uit de strips van Willy Vandersteen, te verzamelen in de Puike Penningen-collectie!

Jolige Jubileum

In nauwe samenwerking met Standaard Uitgeverij creëert de Koninklijke Nederlandse Munt deze welverdiende hulde aan het jolige jubileum van 80 jaar Suske en Wiske! De Puike Penningen-collectie ‘80 jaar Suske en Wiske’ start met de penning ‘Suske’ in kleur voor slechts € 14,95 (excl. verzendkosten). Vervolgens ontvangt men elke vier weken steeds het volgende bekende karakter uit de Suske en Wiske-strips voor € 20,95 (excl. verzendkosten). Bij de derde penning ontvangt men gratis het verrassende verzamelalbum, om de uitgiften overzichtelijk en veilig op te bergen. De in totaal 12 leveringen zijn allen geslagen in BU-kwaliteit, voorzien van kleur en reliëf, met een maximale oplage van 1.250 complete collecties. Later volgen nog 80 complete Deluxe-edities.

De inschrijving is vanaf nu online geopend. Er is grote interesse in binnen- en buitenland. Vier 80 jaar Suske en Wiske mee en schrijf in via www.knm.nl.