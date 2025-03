Dode gevonden bij woningbrand in Drachten

Door een nog onbekende oorzaak ontstond er woensdag 19 maart omstreeks 00:30 uur brand in een woning aan de het Schuttersveld in Drachten. De brandweer heeft een overleden persoon aangetroffen in de woning. De politie doet momenteel onderzoek naar de identiteit van deze persoon, de toedracht van het overlijden en de toedracht van de brand.