Ongeval met een luchtje eraan

Woensdag is in de ochtend een vrachtwagen gekanteld in Stadskanaal. Vanwege de ernst van het ongeval werd ook een traumahelikopter opgeroepen.

Mest in de berm

Direct na het ongeval aan de Boekerenweg (N378) werden hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, opgeroepen. Een tankwagen met trailer, geladen met mest, is door een nog onbekende reden gekanteld bij de rotonde. Hulpdiensten zijn ter plaatse. De weg is momenteel afgesloten. De hulpdiensten laten de mest uit de tankwagen in de berm lopen zodat de berging van he voertuig makkelijker kan worden uitgevoerd.