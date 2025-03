Tip van levenslang gedetineerde in cold case moord Betty Szabó

De politie kreeg van Caba D. – een in Hongarije gedetineerde man - een tip over de mogelijke dader van de moord op Betty Szabo. Dit meldt de politie woensdag.

'Niet te verifiëren '

'De door hem genoemde man kan de politie niet verifiëren als zodanig. Er is geen bewijs waaruit de betrokkenheid van deze persoon blijkt, dit ondanks intensief rechercheonderzoek naar deze tip', aldus de politie.

Cold-Case 2009

Betty Szabó (19) werd op 19 februari 2009 vermoord in een peeskamer op de Amsterdamse Wallen. De zaak bleef onopgelost en werd een cold-case. In 2024 lanceerde de politie een grootscheepse mediacampagne om opnieuw aandacht te vragen voor de zaak.

Hologram

Daarbij werd een hologram ingezet die Betty representeerde. Dit hologram vormde het middelpunt van een weeklange campagne vanaf de Amsterdamse Wallen. Miljoenen mensen maakten zo kennis met Betty en haar verhaal. Het leverde tientallen tips op.

Levenslange straf in Hongarije

Eén van de tips was afkomstig van de in Hongarije gedetineerde Caba D. Hij zit een levenslange gevangenisstraf uit voor onder andere een moord gepleegd in de Beethovenstraat in Amsterdam in 2018. Het slachtoffer van die moord was Ivan Serdarusic (62). D. wees in zijn verklaring Serdarusic aan als dader van de moord op Betty Szabó. Rechercheurs van het cold-case team hebben intensief onderzoek gedaan naar deze tip. Daarbij is onder andere gekeken naar forensische sporen – zoals DNA en vingerafdrukken.

Camerabeelden opnieuw bekeken

De camerabeelden die rond de dood van Betty zijn veiliggesteld op de Wallen zijn ook opnieuw zorgvuldig bekeken door de specialisten. Daarnaast is op diverse andere manieren getracht te achterhalen of Serdarusic de bewuste nacht op de Wallen is geweest. Geen van deze onderzoeken konden diens betrokkenheid staven. Ook andere informatie uit de tip van D. – over waar het mogelijke moordwapen zou zijn verkregen – liepen uit op niets. De politie acht betrokkenheid van Serdarusic daarom zeer onwaarschijnlijk. De dader moet mogelijk dichter bij huis gezocht worden.

Achtergrond

Bernadett ‘Betty’ Szabo werd geboren in Hongarije. Daar groeide ze op in armoede. Op 18-jarige leeftijd kwam ze naar Amsterdam en startte daar als sekswerker op de Wallen. Ze raakte in die tijd zwanger en kreeg een kind. Kort na de bevalling hervatte ze haar werk. De zaak bleef ondanks intensief onderzoek onopgelost. Om de zaak opnieuw onder de aandacht te brengen ontwikkelde de politie een mediacampagne. Daarbij werd een locatie in het Wallengebied – op de hoek van de Korte Stormsteeg en de Oudezijds Achterburgwal – ingericht met een hologram en informatie over Betty’s leven en dood. De locatie, op een steenworp afstand van de plaats waar Betty werd vermoord, trok in november 2024 grote aantallen bezoekers én de aandacht van internationale media.

Beloning verhoogd naar 30.000,- euro

Naast grote media-aandacht werd ook de beloning verhoogd naar € 30.000,- voor de gouden tip. De politie vraagt dan ook iedereen die informatie heeft over de moord op Betty Szabó zich te melden. Dat kan via de opsporingstiplijn op 0800 6070, maar ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000. Wie vertrouwelijk wil praten kan bellen met Team Criminele Inlichtingen via 088 – 661 77 34.