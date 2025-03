Taakstraf voor opzoeken informatie

Het Openbaar Ministerie heeft een 36-jarige Haagse politieman een taakstraf van dertig uur opgelegd voor computervredebreuk. De man heeft vier keer informatie opgezocht in het politiesysteem zonder dat daarvoor vanuit zijn werk een geldige reden was. De informatie die hij zocht wilde hij uit oogpunt van privébelangen weten.

De man deed de bevragingen op vier momenten in maart, augustus en september 2023.

Het Openbaar Ministerie tilt zwaar aan dit soort onrechtmatige bevragingen. In politiesystemen staat privacygevoelige informatie van burgers. Daarom mogen agenten die systemen niet in het eigen belang, persoonlijke betrokkenheid of nieuwsgierigheid raadplegen. Verder moet voorkomen worden dat politie-informatie gelekt wordt naar criminelen of andere belanghebbenden. Ook daarom is het van belang dat politiesystemen alleen geraadpleegd worden voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de politietaak.

Tijdens een OM-hoorzitting heeft de officier van justitie een taakstraf van dertig uur opgelegd. Verdachte heeft deze geaccepteerd.