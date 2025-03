OM eist dertig maanden celstraf op verdenking van ‘geweld op bestelling’

Op die maandagochtend in september 2024 had de vrouw net haar zoontje van 4 jaar oud in de auto gezet toen ze plotseling van achter werd aangevallen, naar de grond werd getrokken en tegen haar hoofd en haar lichaam werd geschopt. Later werd duidelijk dat degenen die haar mishandelden twee minderjarige jongens waren. Een van hen had de mishandeling gefilmd.

Tussenpersoon

De man die vandaag terecht staat, wordt ervan verdacht de minderjarige uitvoerders van de mishandeling te hebben geregeld. Hij zou ze via snapchat hebben benaderd en ze vervolgens hebben geïnstrueerd over de uitvoering, hen geld hebben beloofd en ze hebben gevraagd de mishandeling te filmen als bewijs. De officier van justitie sprak in haar requisitoir over ‘geweld op bestelling’. De man heeft bekend als tussenpersoon te hebben opgetreden en de minderjarige uitvoerders te hebben geregeld.

De verdachte wil geen openheid van zaken geven. De officier van justitie in haar requisitoir: “Hij verklaart niets over zijn opdrachtgever en biedt ook geen enkel aanknopingspunt. Dit zorgt ervoor dat de aangeefster in voortdurende onzekerheid en angst blijft leven nu het volstrekt onduidelijk is wat de reden van dit geweld is en bij wie dit vandaan komt. Deze volstrekt onverklaarbare gewelddadige aanval op straat, in een rustige woonwijk, op een vrouw die haar kleine kind naar school wil brengen, veroorzaakt niet allen bij de aangeefster maar ook maatschappelijk gezien gevoelens van angst, onrust en onveiligheid.”

De officier van justitie eiste een gevangenisstraf voor de duur van dertig maanden waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd twee jaar op verdenking van uitlokken poging zware mishandeling met voorbedachten rade.

De vier minderjarigen die verdacht worden van de uitvoering van de mishandeling zullen zich op een later moment voor de kinderrechter moeten verantwoorden.