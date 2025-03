NZa vermoedt fraude bij Co-Med en draagt onderzoek over aan het OM

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft het onderzoek naar huisartsenketen Co-Med B.V. (Co-Med) afgerond en draagt het over aan het Openbaar Ministerie (OM). 'Op basis van ons onderzoek hebben we geconstateerd dat deze zorgaanbieder feiten heeft gepleegd die naar onze mening binnen het strafrecht moeten worden behandeld', zo meldt de NZa donderdag.

Mogelijk strafbare feiten

Na uitvoerig onderzoek komt de NZa tot de conclusie dat er regels zijn overtreden die in het strafrecht behandeld moeten worden. 'We zien dat er extra consulten per dag zijn gedeclareerd en een patroon van het declareren van lange consulten waar een kort consult heeft plaatsgevonden. Daarnaast voldoet de financiële bedrijfsvoering niet aan de wettelijke eisen: er is geen duidelijke verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en financiële transacties zijn niet traceerbaar naar de bron', aldus de NZa.

Uitvoerig onderzoek

De NZa startte in 2022 een toezichtsonderzoek. Uit analyse van de declaratiegegevens kwam een afwijkend declaratiepatroon. De bestuurders van Co-Med konden in gesprekken met de NZa geen aannemelijke verklaring geven voor die afwijkingen. Hierop onderzochten we de declaraties, de administratie en de financiële bedrijfsvoering. Daarnaast zijn we in februari 2024 onaangekondigd op bedrijfsbezoek geweest. Tijdens dit bezoek spraken we met de bestuurders en werknemers en hebben we de administratie ter plaatse gecontroleerd. Dit onderzoek liep door na het faillissement van Co-Med in juli 2024.

Goed bestuur en professionele bedrijfsvoering

De NZa werkt aan goede, betaalbare en toegankelijke zorg. Het is van groot belang dat zorgaanbieders een goed en integer bestuur hebben, correct declareren en een volledige en juiste administratie voeren. Zo voorkomen we dat zorggeld verspild wordt en zorgen we ervoor dat zorggeld aantoonbaar wordt besteed aan passende zorg.