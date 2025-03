FNV: Vrijdag opnieuw hele dag staking bij IKEA Delft

Het is jammer dat er opnieuw gestaakt moet worden, maar de IKEA-directie wil geen rede zien’, zegt Danielle Wiek, bestuurder van FNV Handel. ‘IKEA probeert de werknemers nog steeds af te poeieren met een schamele 2,4% loonsverhoging. De inflatie was het afgelopen jaar veel hoger, dus dat zou betekenen dat de koopkracht van het personeel achteruit gaat. Daar zijn de mensen terecht heel kwaad over.’

7% loonsverhoging

De FNV probeert al maanden een goede cao af te spreken met IKEA. De vakbond eist een loonsverhoging van 7% om de inflatie te compenseren en de koopkracht te verbeteren. Ook moet de werkgever van de vakbond maatregelen nemen om de werkdruk te verlagen. De cao bij IKEA liep op 31 december 2024 af.

Geen flauw benul

Wiek: ‘IKEA heeft geen flauw benul hoe boos de mensen op de werkvloer zijn door het gebrek aan waardering. Zij gaan net zo lang door met actievoeren totdat ze krijgen waar ze recht op hebben: een fatsoenlijke cao met een nette loonsverhoging.’

Tiende staking

De actie in Delft is alweer de tiende staking bij het Zweedse woonwarenhuis. Het is de derde keer dat werknemers van het filiaal in Delft actie voeren. Op 12 februari legde het personeel al een dag lang het werk neer en op 27 december trapten de Delftse werknemers de acties voor een betere cao af met een ludiek protest. Naast Delft legden werknemers van IKEA-vestigingen in Heerlen, Utrecht, Haarlem, Groningen, Amsterdam en Zwolle ook al het werk neer.