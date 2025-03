'Aantal warmtepompen stijgt, installateurs pakken het steeds slimmer aan'

Ondanks een tekort aan installateurs, hebben steeds meer Nederlanders een warmtepomp om hun gasverbruik te verminderen of om volledig van het gas af te gaan. Vorig jaar kwamen er ruim 100.000 bij, wat betekent dat inmiddels meer dan 4 procent van de woningen een warmtepomp heeft. Die groei laat zien dat de energietransitie in volle gang is, ook al is er tekort aan technisch uitvoerende mensen.

Waar mensen eerst een cv namen, nemen ze nu een warmtepomp. Feit is dat het plaatsen van een (hybride) warmtepomp meer tijd kost dan een cv.

De afgelopen jaren hebben installateurs hard gewerkt aan het terugbrengen van de installatietijd van warmtepompen. Dat is goed gelukt. Was hier enkele jaren geleden nog 32 uur voor nodig, inmiddels is dat teruggebracht naar ongeveer 14 uur. Het is de bedoeling om dat nog verder terug te brengen: naar 12 uur in 2026.

Spullen op de juiste plek

Dat kan door slimmere producten, betere werkprocessen en efficiëntere logistiek. Bijvoorbeeld: de spullen een dag van tevoren op locatie zetten en altijd de juiste spullen voor de juiste woning leveren. Het lijkt simpel, maar er raakt nog vaak te veel tijd in verloren.

Hoe beter dat lukt, hoe leuker het werk van installateurs is. Ze kunnen doen waar ze voor zijn opgeleid en zijn zo min mogelijk tijd kwijt aan wachten, reizen en gedoe.

In deze krappe arbeidsmarkt is het belangrijk dat de energietransitie goed verloopt. Dat kan alleen als de uitvoerende technici hun werk efficiënt en met plezier kunnen uitvoeren.