Politie bemiddelt zodat brandweer buitenbrand achtertuin Boxtel kan blussen

Donderdagavond om 19:08 uur werd de brandweer van Boxtel opgeroepen voor een buitenbrand aan de Van Hugenpothstraat. Ter plaatse troffen de brandweerlieden een klein brandje aan in de achtertuin van een rijtjeswoning.

Meningsverschil

Tijdens de bluswerkzaamheden ontstond een meningsverschil tussen de bewoner en de brandweer. De bewoner was het niet eens met het optreden van de hulpdiensten, waarna de brandweer besloot om assistentie van de politie in te schakelen. Agenten kwamen ter plaatse en spraken met de bewoner.

Brand geblust

Na het gesprek kon de brand alsnog worden geblust met een hogedrukstraal. Het incident trok de aandacht van meerdere omwonenden, die nieuwsgierig toekeken. Over eventuele schade of de oorzaak van de brand is op dit moment niets bekend.