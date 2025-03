Man (49) aangehouden in zedenzaak Venlo

Op donderdag 20 maart is een 49-jarige man uit de gemeente Venlo aangehouden in een onderzoek naar een zedenzaak.

Bij een zorginstelling in de gemeente Venlo heeft op 3 maart 2025 een zedenincident plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een onderzoek. De aangehouden verdachte is in verzekering gesteld en wordt vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris.