Verdachten brandstichting binnenstad Arnhem 90 dagen langer vast

De drie mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij het ontstaan van een grote brand in de Arnhemse binnenstad blijven 90 dagen langer vastzitten. Dat beslist de raadkamer van de rechtbank.

Op donderdag 6 maart 2025 woedde er een grote brand in de binnenstad van Arnhem. Door de brand werd een compleet woningblok met daaronder winkels verwoest. Daardoor raakten meerdere bewoners hun huis kwijt. Bij de brand vielen geen slachtoffers.

De politie gaat uit van brandstichting en pakte daarom twee Arnhemmers (van 30 jaar en 57 jaar) en een 41-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats op voor hun mogelijke betrokkenheid bij het ontstaan van de brand.

Op 12 maart 2025 werden de mannen voorgeleid bij de rechter-commissaris. Die besliste dat de mannen 14 dagen langer blijven vastzitten.

Op 20 maart 2025 verschenen de mannen voor de raadkamer van de rechtbank. De raadkamer besliste dat de mannen 90 dagen langer moeten blijven vast. Een zaak bij de raadkamer is niet openbaar. Over de precieze afweging en motivering van de beslissing van de raadkamer in deze zaak doet de rechtbank verder geen mededelingen.